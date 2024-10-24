Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'da BRICS zirvesi'nde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin konuştu. Erdoğan "Bu alçak saldırı Türkiye'nin kararlılığını perçinledi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’da düzenlenen BRICS Zirvesi’nde açıklamalarda TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TUSAŞ’a saldırı alçakça bir saldırıdır. Bu saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi. Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça, gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Genel Merkezi’ne, dün saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bir taksiyle gelen 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş edip tesise yöneldi. Bu sırada şiddetli patlama sesleri duyuldu. Saldırıda TUSAŞ içinden de patlama ve silah sesleri de yükseldi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırı olarak açıklarken, saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.

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