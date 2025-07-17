Erdoğan’dan veda yemeği! Ankara’yı sallayan kulis… Tarih verildi…

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde sona ermişti. CHP’nin birinci parti olması ise Erdoğan tarafından değişim hamlesi gelmesine neden oldu. İl ve İlçe başkanlıklarında değişiklikler yaşanırken, MYK’da da yarı yarıya bir neşter vurulmuştu.

Sıranın bakanlara gelmesi ise bekleniyordu. Son dönemde yaşanan olayların ardından kabinede değişimler olacağı kulislerde konuşuluyordu.

Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nu ilk kez alışılmışın dışında bir tarihte, Perşembe günü bir araya geliyor.

İktidara yakın gazeteci Osman Diyadin’in iddiasına göre, toplantı sonrası bakanlarla bir akşam yemeği planlanıyor. Bu yemeğin kulislerde “veda yemeği mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Her zaman Pazartesi günü yapılan toplantının Perşembe gününe çekilmesi ve yemek verilme olayı kabine değişikliği için hazırlık sinyali olarak değerlendirildi.

Diyadin, “Cuma akşamı yeni kabineyi bekleyebiliriz” açıklaması, ise gündeme damga vurdu.

Gözler ise şimdiden Saray’a çevrilmiş durumda.

Diyadin’in paylaşımı ise şu şekilde oldu;