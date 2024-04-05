Erdoğan’dan yeni büyükelçi atamaları: ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 ülkeye yeni büyükelçi atamasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu. Önal, 2023’ün şubat ayından bu yana Türkiye’nin New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği pozisyonundaydı. Önal, 2018-2023 yılları arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Önal'dan boşalan Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı.

Diğer atamalar ise şu şekilde:

- Bulgaristan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait Uyanık

- Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet Ergin

- Gine Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem Örnek

- Guatemala Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz Celasin Rende

- Kosta Rika Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Naciye Gökçen Kaya

- Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semih Lütfü Turgut

- Şili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan Kızıltan

- Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik