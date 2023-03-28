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Erdoğan'dan Yeniden Refah'a ziyaret. Fatih Erbakan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. Görüşme Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Ziyaret sonrası Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 17:58
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Erdoğan'dan Yeniden Refah'a ziyaret. Fatih Erbakan ile görüştü

Erdoğan'dan Yeniden Refah'a ziyaret. Fatih Erbakan ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılan son parti olan Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Saat 16.00'da başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. 

ERBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'ın açıklamalarda bulundu.

Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz evvel sayın Cumhurbaşkanımız partimizin genel merkezine ziyarette bulundular. Kendilerine en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Seçim sürecindeki çalışmalarla ilgili fikri alışverişinde bulunuldu. Geçen hafta Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı belirtmiştik. 14 Mayıs'ta kendi logomuzla, adaylarımızla seçimlere gireceğiz, ancak Cumhur İttifakı çatısı altında Yeniden Refah Partisi olacak. İnanıyoruz ki ülkemizin, milletimizin hayrına olan ilkelerimiz ortak hedeflerimiz haline dönüşecektir. 

Biz Milli Görüş hareketi olarak hayra vesile olan şerre engel olan bir siyasi anlayışı ortaya koymuş bir hareketiz. Bundan böyle de aynı olacaktır. Bu hassasiyete sahip bir parti olarak geldiğimiz noktada, altılı bir kaosa ülkemizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Bununla birlikte ilkelerimizden de taviz vermeyeceğiz. Bu prensiplerin uygulanmasının takipçisi olacağız. Milli, yapıcı muhalefetimizi daha da güçlü şekilde, Meclis çatısı altında devam ettireceğiz."

 

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