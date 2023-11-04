Erdoğan’dan yerel seçimler için kritik mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Güneysu İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan burada, yerel seçimler için kritik mesajlar verdi.

Erdoğan’dan yerel seçimler için kritik mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Güneysu İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

aw069353-05.jpg Erdoğan hitabında gelecek yerel seçimlerde vatandaşları çalışmaya ve ilçeleri de AKP'ye kazandırmaya davet etti.

erdogan.jpg"YEREL SEÇİMLERDE UMARIM O DÜŞÜŞÜ YAŞAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

-Yapacağımız ve yapmakta olduğumuz çok şey var. Yarın toplu açılışlar için buradayız. Kentsel dönüşümü yerinde yapacağız dedik. 5-6 ay sonra yerel seçimler var, orada da inşallah el ele dolaşarak ilçelerimizi de partimize kazandırmanızı istiyorum.

-Milletvekili seçimlerinde bir düşüş yaşadık, yerel seçimlerde umarım o düşüşü yaşamayız. Bunun için Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım diyoruz. Yarın Rize merkezde kentsel dönüşümü bir görelim, Valiliğimizi bir ziyaret edelim istiyorum. Eksiklerimizi süratle nasıl giderebiliriz bunun planlamasını yapacağız.

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