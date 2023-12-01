Erdoğan'dan yüzde 50+1'e yeni formül. Bahçeli indirilmesine karşı çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmek için gereken yüzde 50+1 şartını aşağı çekmek için ortaya koyduğu yeni formül ortaya çıktı. MHP Genel Başkanı Bahçeli oranın aşağı çekilmesine karşı çıkmıştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'dan yüzde 50+1'e yeni formül. Bahçeli indirilmesine karşı çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 değişmeli" diyerek başlattığı ancak Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli tarafından da reddedilen tartışma rafa kalkmış gibi görünse de AK Parti'nin yeni planı ortaya çıktı. AKP şimdi de siyasi partiler arasındaki ittifaklarda yeni bir model hazırlığında.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki hafta yaptığı Almanya ziyareti sonrası uçakta, 50+1 tartışmasını gündeme getirmiş ve "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla ‘en fazla oyu alan aday seçilir’ denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır.” demişti.

ÖNCE BAHÇELİ REDDETTİ

Ancak Erdoğan'ın bu çağrısına muhalefetten önce Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "muhtar mı seçiyoruz, Cumhurbaşkanı seçiyoruz" ifadeleriyle ret yanıtı gelmişti.

Muhalefet de Erdoğan'a tepki göstermiş ve peş peşe "asıl çözüm parlamenter sisteme dönüştür" açıklamaları gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu gelişmelerin ardından MHP lideri Bahçeli ile görüşmüştü. Her ne kadar bu kritik görüşmenin içeriği açıklanmasa da ikili arasında 50+1 konusunun da görüşüldüğü öğrenilmişti.

AKP YENİ FORMÜLÜ BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 değişmeli" çağrısı desteksiz kalınca AK Parti kurmayları yeni bir çalışma içine girdi.

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla aktardığına göre, iktidar tarafından tartışılan bu formül ile her parti kendi adayını çıkaracak, birinci turda yüzde 50+1 bulunamazsa, ikinci turda en çok oyu alan partinin adayı seçilecek.

Bu kapsamda, 2018 yılında seçim kanununda getirilen ittifak düzenlemesinde değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Eğer seçim kanunu Meclis’ten geçmezse düzenlemenin anayasa değişikliği ile yapılması planlanıyor.

Formül hayata geçerse ittifakların önü kesilecek ve pazarlık siyaseti üzerinden küçük partilerin "kilit" konumuna gelme stratejisi engellenecek.

AKP kurmayları "Burada aslolan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'dir. Sistem herkes tarafından kabullenildi. Tartışılmaz bir sistem hâline geldi. İttifak yasasının ise bazı handikapları oldu. İdeolojisi birbiri ile hiç uyuşmayan partilerin ortaklık yapmasına yol açtı. Bunun sonucu olarak partiler ilkelerinden taviz vermeye başladı. Yüzde 1 oy oranına sahip bir partinin yüzde 20'lik söz hakkı oldu. Ortaya yüzde 19'luk haksızlık çıktı" dedi.

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