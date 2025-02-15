Erdoğan’ı çok kızdıracak sözler söyledi! Eski yandaş kalemden iktidara sert eleştiri…

TÜSİAD’a açılan soruşturmaya bir zamanlar Erdoğan’ın bir numaralı sır küpü Mustafa Karaalioğlu’ndan sert tepki geldi. Karaalioğlu, “Kafayı biraz kaldırana, “işler kötü gidiyor” veya “daha iyisi mümkün” diyene davayı yapıştırınca cephemiz daha mı güçlü olacak? Büyük, güçlü ve mutlu bir ülke olmanın başka yolu kalmadı da bula bula buna mı kaldık!” diyerek iktidarı eleştirdi.

“İÇ CEPHEYE NE OLDU ALLAH AŞKINA”

Karar gazetesi yazarı ve bir zamanlar Erdoğan’ın en yakınındaki isim olan Mustafa Karaalioğlu, bugünkü ‘Büyük ülke olmak için bulduğumuz yöntem bu mu?’ başlıklı köşe yazısında TÜSİAD’a açılan soruşturmaya değindi. Karaalioğlu, son yaşanan soruşturmalara ilişkin, iktidarı ‘iç cephe’ üzerinden eleştirdi. Karaalioğlu’nun yazısındaki bölüm şu şekilde;

“Bırakalım dünyayı, sıcak parayı, soğuk parayı da kendi kendimize verdiğimiz eziyetin manası nedir? Bu ülkede kimileri iktidar, kimileri muhalefet, kimileri gazeteci, kimileri girişimci, kimileri şu veya bu, hep birlikte işimize bakmak niye bu kadar zor? Herkesin kendini iyi hissettiği bir düzende siyaset yapmak çok mu zor? İç cepheye ne oldu Allah aşkına?.. Hani güçlendirecektik, dosta güven düşmana korku salacaktık; dünya bizimle uğraşırken biz içimizdeki kavgayı bırakıp bir olacaktık! Ne oldu bu çağrıya!

“BAŞKA YOLU KALMADI DA BULA BULA BUNA MI KALDIK”

Herkes iç cephede kurşun asker gibi dizilmek zorunda mı? İnsanların birbirinden farklı, fikri, bilgisi, hayali ya da hedefi olunca o cephe hemen dağılıyor mu? Kafayı biraz kaldırana, “işler kötü gidiyor” veya “daha iyisi mümkün” diyene davayı yapıştırınca cephemiz daha mı güçlü olacak? Büyük, güçlü ve mutlu bir ülke olmanın başka yolu kalmadı da bula bula buna mı kaldık!”

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi. Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi.

Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatıldı.

MUSTAFA KARAALİOĞLU KİMDİR?

1995 yılında Yeni Şafak Gazetesi'nin kuruluşunda görev alan Mustafa Karaalioğlu, Yeni Şafak Gazetesi'nde yazarlık, genel yayın yönetmenliği ve yazı işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulundu.

Daha sonra Star Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini ve Star Medya Grubu'nun İcra Kurulu başkanlığını üstlenmiştir. 2014 yılında ise Star gazetesindeki görevinden ayrıldı. Karaalioğlu, son olarak Karar gazetesinde köşe yazarlığı görevini yapıyor.

2014 yılında Kanal 24’de ‘sizi destekleyen cemaatlerde var’ söyleminde bulunan Mustafa Karaalioğlu’na Erdoğan, “Bak bir daha bu cemaat ifadesini kullanmayın” diyerek azarlamıştı.

Karaalioğlu’nun Erdoğan’ın bir numaralı sır küpü olarak biliniyordu.