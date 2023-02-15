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  • Erdoğan yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999'dan önce yapıldığını söyledi. Sözlerini yalanlayan görüntüler ortaya çıktı

Erdoğan yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999'dan önce yapıldığını söyledi. Sözlerini yalanlayan görüntüler ortaya çıktı

Erdoğan, depremlerde yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesi yapıldığını söylemişti. Erdoğan'ı yalanlayan uydu görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 20:36
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Erdoğan'ı yalanlayan uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi yapıldı demişti

Erdoğan yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999'dan önce yapıldığını söyledi. Sözlerini yalanlayan görüntüler ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 yılından önce yapıldığını açıkladı.

Erdoğan'ı yalanlayan uydu görüntüleri ortaya çıktı.

2004 ve 2022 yıllarını kıyaslayan uydu görüntülerinde, bu yıllar arasında yapılan binalar gözler önüne serildi.

Erdoğan, yıkılan binalara ilişkin yaptığı açıklama şöyleydi:

"Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeye göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Bilimsel verilerin ışığında bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ'miz tarafından başlatılmıştır."

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