Erdoğan'ın 29 Ekim'de ne yapacağı belli oldu. Kutlamalar iptal edilmişti

29 Ekim kutlamalarının İsrail-Filistin arasındaki savaştan dolayı Cumhurbaşkanlığı sarayındaki resepsiyonun iptal edildiği haberinden sonra İletişim Başkanlığından konuya ilişkin açıklama geldi.

Aslıhan Kamer Türel Caymaz KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'ın 29 Ekim'de ne yapacağı belli oldu. Kutlamalar iptal edilmişti

Geçtiğimiz günlerde medyada yayılan haberlerde Cumhurbaşkanlığı sarayındaki 29 Ekim kutlamalarının İsrail-Filistin arasındaki savaştan dolayı iptal edildiği ortaya atılmıştı.

İptal haberlerinden sonra İletişim Başkanlığının ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi” sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada resepsiyonların iptal edilmediğini açıklayıp, Erdoğan’ın 29 Ekim’de ne yapacağını açıkladı.

Açıklamaya göre Erdoğan’ın o günkü programı şu şekilde olacak:

“Devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser" Yağlı Boya Resim Sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 100. Yıl Resmi Geçit Töreni'ne katılacak.

Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak.

Cumhurbaşkanımızın 100. Yıl Hitabı

Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.”

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