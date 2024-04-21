Erdoğan'ın ABD ziyareti iptal edildi. Sebebi için flaş iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mayıs tarihinde yapmayı planladığı ABD ziyaretinde flaş bir gelişme yaşandı. ODA TV’nin iddiasına göre Biden tarafından resmi davetli olarak ABD’ye davet edilen Erdoğan ilk defa Beyaz Saray’da Biden ile görüşecekti.

Fakat planlanan ziyaret iddialara göre iptal edildi. Sebebi için sunulan gerekçe ise dikkatleri üzerine çekti. Oda Tv’nin iddiasına göre ziyaretin iptal sebebinin ABD tarafından İsrail’e verilecek olan 26 milyar dolar olduğu belirtildi.

Cumhuriyetçilerin demokratlara göre daha fazla olduğu ABD Temsilciler Meclisinde hem Ukrayna hem Tayvan hem de İsrail’e toplamda 95 milyar dolarlık bir tasarı onaylandı.

Bu yardımlardan 26 milyar dolar ise ABD tarafından İsrail’e verilecek. Söz konusu tasarıda 26 milyar dolarlık bu yardımın 9 milyar doları Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerinde insani yardımlara ayrıldı.

Dün Hamas liderlerinden İsmail Haniyye ile görüşen Erdoğan’a İsrail’den tepki gelmesinin ardından bir şok gelişme de ABD ziyaretinde yaşandı.

Erdoğan’ın iptal ettiği iddia edilen ABD ziyaretindeki detayın 26 milyar dolarlık yardım olduğu öne sürüldü.