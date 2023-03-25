Erdoğan'ın müjdesi fitreye yetmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı en düşük emekli maaşı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ocak ayında açıkladığı, “sadaka-i fıtr” olarak da bilinen fitreye dahi yetişemedi. Diyanet’in açıkladığı fitre tutarına göre 4 kişilik bir ailenin yalnızca gıda ihtiyacı 8 bin 400 liraya denk geliyor. var. Diyanet’e göre 4 kişilik ailenin karnını doyurması için dahi yeterli değil.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında verilecek fitreyi 25 Ocak’ta açıkladı. İşte o açıklamaya göre fitre miktarı, hadisler, mevcut sosyo-ekonomik yaşam şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 70 lira olarak belirlendi. 6 Şubat Kahraman maraş depremi sonrası bir fetva yayınlayarak, fitrenin ramazan ayından önce verilmesinin de caiz olduğunu açıkladı ve ramazandan önce verilebileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu yeni en düşük emekli maaşı ise Diyanet’in fitre hesabının altında kaldı.

FİTRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YETMİYOR

Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladı. Ancak vatandaşın karnının doymasını için hesaplanan fitre tutarının bir aylık karşılığı 2 bin 100 lira. 4 kişilik bir ailenin ise 8 bin 400 lira yapıyor. Buna kira, faturalar, okul masrafları ya da yol gibi gıda dışı hiçbir gider dahil değil. Başka bir ifadeyle en düşük emekli tutarı, Diyanet’e göre 4 kişilik ailenin karnını doyurması için dahi yeterli olmuyor.