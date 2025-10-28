Trafik cezalarının artırılmasını içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'na geldi. Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte denetim gücünün arttırıldığını söylerken cezaların caydırıcı olacağını vurgulamıştı.

YUSUF KAPLAN: TRAFİK CANAVARLARINI EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akıl hocalarından olduğu söylenen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan AKP’ye trafik yasası üzerinden tepki gösterdi.

Yusuf Kaplan “Trafik canavarlarını en ağır şekilde cezalandırın” diyerek AKP’ye şu sözlerle uyardı:

“Ama otobanda 10 km, 20 km fazla hız yaptığı için normal vatandaşı cezalandırmaya kalkışmayın!

O zaman bu muazzam otobanları ve togg gibi hız yapan arabaları niçin yaptınız, diye sorarlar adama!

Eğer mevcut trafik yasa tasarısı geçerse, normal vatandaş kan ağlayacak ve bu AK Parti’nin yönetiminin intiharı olacak!

Benden uyarması!

Demedi demeyin diye yazıyorum!”

TAYYAR'DA "VATANDAŞ ALİ İÇİN VAR, BAKAN ALİ İÇİN YOK MU" DEMİŞTİ

AKP içerisinde Haziran ayında trafik cezalarına ilk tepki gelmişti. “Tedbir değil tuzak” olarak tanımlayan AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, “Bu risk, vatandaş Ali için var, bakan Ali için, vali Davut için, vekil Şamil için, genel müdür Mahmut için yok mu?” dedi.