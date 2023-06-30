Erdoğan'ın bakan yaptığı isimlere söyledikleri ortaya çıktı

Gazeteci Nuray Babacan Erdoğan’ın Erdoğan’ın bazı bakanlarına "Seni herhangi bir grubun adamı olmadığın için bakan yaptım” dediğini öne sürdü.

Erdoğan'ın bakan yaptığı isimlere söyledikleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrası kabinede görevlendirdiği isimlerle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, “İktidar partisinde ‘tepki çekmeyen, dengeli’ isimlerden oluşan yeni A takımı, ister zorunluluktan, ister bilinçli bir tercihten kaynaklansın, ‘makas değişimi’ olarak okunuyor” dedi.

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yönetime taşıdığı isimler üzerinden yapılacak bir analiz, yeni bir oyun planının habercisi olabilir” diyen Babacan, “Partinin yorgun eski tüfekleri de vitrinden uzaklaştırılıyor” diye yazdı.

"10 YIL ÖNCEYE DÖNÜLECEK"

Babacan yeni yapı ve yeni tercihlerin, AKP içinde son haftaların en çok konuşulan konusu olduğuna dikkat çekti.

Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

Kimine göre, ‘parti makas değiştiriyor’, kimine göre ‘fabrika ayarlarına’ dönülüyor. ‘10 yıl öncesinin politikalarına dönüleceğini’ iddia edenler bile var. Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazı bakanlarına, ‘Seni herhangi bir grubun adamı olmadığın için bakan yaptım’ dediği anlatılıyor.”

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