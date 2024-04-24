Erdoğan'ın başdanışmanı montajlı fotoğrafla CHP'li başkanı hedef aldı. Gerçek gibi paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın başdanışmanı montajlı fotoğrafla CHP'li başkanı hedef aldı. Gerçek gibi paylaştı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in ‘Abdullah Öcalan’ montajlı fotoğrafın paylaşıp hakaret etti. Tekin fotoğrafın orijinal halini yayınlayarak yanıt verince Saral, paylaşımını sildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, Abdullah Öcalan montajlı fotoğraf yayınlayıp CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i hedef aldı.

Saral, sosyal medya hesabından Tekin'in 17 Ocak’ta DEM Parti’nin Çukurova İlçe Başkanlığı’na yaptığı ziyaretten bir kare paylaştı.

Fotoğrafta, duvarda DEM Parti flaması ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın portresinin yer aldığı görüldü.

Saral, fotoğraflı paylaşımına, "TC tabelası asarak şov yapan CHP'nin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin alçağı, terörist başının fotoğrafının asılı olduğu makamda oturup, DEMleniyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu CHP-DEM ortaklığının değil, CHP-PKK işbirliğinin apaçık resmidir!" notunu düştü.

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TEKİN FOTOĞRAFIN ORİJİNALİNİ PAYLAŞTI

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de yine sosyal medya hesabından fotoğrafın montajsız halini paylaşarak Saral'a tepki gösterdi.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başdanışman!

1. Fotoğrafın orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün.

2. @herkesicinCHP belediyeciliği kimseyi ayırmadan hizmet eder, bunu bilin.

3. Biz dürüstler siz yalancılardan daha cesuruz, unutmayın.

4. Bundan sonra umarım amacı kötü montaj fotoğraflarla bu halkı yanıltma zavallığına girmezsiniz.

Eğer iyi amaçlar için kullanılacağının sözünü verirlerse, kendilerini belediyemizin grafik tasarım kurslarına da bekleriz."

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SARAL PAYLAŞIMINI SİLDİ

CHP’li Belediye Başkanı Oya Tekin'in orijinal fotoğrafı paylaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, paylaşımını hiçbir açıklama yapmadan sildi.

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