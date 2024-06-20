Erdoğan'ın bayramdan sonra yapacağı ilk iş belli oldu

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından, AKP önümüzdeki hafta MYK toplantısı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram tatilinin sonrasında, pazartesi günü MYK’yı toplayacağı belirtilirken Erdoğan, MYK üyelerinin bayram tatili boyunca sahada edindikleri gözlemleri dinleyecek.

Söz konusu toplantıda ay sonu yapılması planlanan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da masaya yatırılacak ve izlenecek olan yol belirlenecek.

PROBLEMLERİNİ İLETECEKLER

Konuşmanın ardından, toplantı basına kapatılacak ve Erdoğan’ın da katılımıyla genel istişare ve değerlendirme bölümüne geçilecek. Kampın bu bölümünde Belediye Başkanları yaşadıkları problemleri Erdoğan’a ileteceği kaydedildi.

Kampta belediye başkanlarının, yaşadıkları bütçe sıkıntısını, borçların fazlalığı, personel maaşları ve bürokratik engeller gibi birçok meseleyi bizzat Erdoğan’a ileteceği ifade edildi.