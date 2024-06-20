Erdoğan'ın bayramdan sonra yapacağı ilk iş belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Erdoğan'ın bayramdan sonra yapacağı ilk iş belli oldu

Dokuz gün süren Kurban Bayramı tatilinin ardından, yeni haftaya MYK toplantısı ile başlayacak olan AKP’de ay sonunda belediye başkanları kampı gerçekleştirilecek. Yapılacak olan kampta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanları ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunacak.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından, AKP önümüzdeki hafta MYK toplantısı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram tatilinin sonrasında, pazartesi günü MYK’yı toplayacağı belirtilirken Erdoğan, MYK üyelerinin bayram tatili boyunca sahada edindikleri gözlemleri dinleyecek.

Söz konusu toplantıda ay sonu yapılması planlanan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da masaya yatırılacak ve izlenecek olan yol belirlenecek.

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Konuşmanın ardından, toplantı basına kapatılacak ve Erdoğan’ın da katılımıyla genel istişare ve değerlendirme bölümüne geçilecek. Kampın bu bölümünde Belediye Başkanları yaşadıkları problemleri Erdoğan’a ileteceği kaydedildi.

Kampta belediye başkanlarının, yaşadıkları bütçe sıkıntısını, borçların fazlalığı, personel maaşları ve bürokratik engeller gibi birçok meseleyi bizzat Erdoğan’a ileteceği ifade edildi.

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