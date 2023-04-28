Erdoğan'ın bir mitingi daha iptal edildi. Canlı yayında rahatsızlanmıştı

Salı günü canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adana’da yapılacak açılışa online olarak katılacağı ortaya çıktı.

Erdoğan'ın bir mitingi daha iptal edildi. Canlı yayında rahatsızlanmıştı

Salı akşamı katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün de herhangi bir programa doğrudan katılmayacağı öğrenildi.

CANLI BAĞLANTI İLE KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulan günlük programa göre Erdoğan bugün Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni’ne, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan canlı bağlantı ile katılacak. Erdoğan’ın bugün Adana’da 16.30’da katılacağı miting ise, Salı gününden sonraki diğer mitingler gibi iptal edildi.

FAHRETTİN KOCA ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI

Dün Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti’li Cumhurbaşkanı’nın 'Gastroenterit enfeksiyonu' geçirdiğini bildirmişti.

İlgili Haberler
Sağlık durumu merak ediliyordu. Erdoğan hastalıktan sonra ilk kez kamera karşısına çıktı
Sağlık durumu merak ediliyordu. Erdoğan hastalıktan sonra ilk kez kamera karşısına çıktı
Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Fahrettin Koca'dan açıklama
Rusya'dan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
'Erdoğan'ın kalp krizi mi geçirdi’ İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
'Erdoğan'ın kalp krizi mi geçirdi’ İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın Siyaset
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın
Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı Teknoloji - Otomotiv
Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis Güncel
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı Güncel
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi Dünya
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi Güncel
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı Dünya
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı