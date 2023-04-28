Erdoğan'ın bir mitingi daha iptal edildi. Canlı yayında rahatsızlanmıştı

Salı akşamı katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün de herhangi bir programa doğrudan katılmayacağı öğrenildi.

CANLI BAĞLANTI İLE KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulan günlük programa göre Erdoğan bugün Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni’ne, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan canlı bağlantı ile katılacak. Erdoğan’ın bugün Adana’da 16.30’da katılacağı miting ise, Salı gününden sonraki diğer mitingler gibi iptal edildi.

FAHRETTİN KOCA ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI

Dün Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti’li Cumhurbaşkanı’nın 'Gastroenterit enfeksiyonu' geçirdiğini bildirmişti.