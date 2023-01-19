Erdoğan'ın Bursa mitingi öncesi ‘Sinan Ateş’ hazırlığı. T24 yazarı Candan Yıldız’dan “MHP yönetimine muhalif ülkücüler Ankara'da çeşitli siyasi partilerle görüşme yapacak” iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ocak Cumartesi günü Bursa’da Gökdere Meydanı'nda mitingi düzenleyecek.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala miting öncesi Bursa'ya gitti. Ala’nın Bursa’ya gidişi AKP için mitingin ‘önemli olduğu’ şeklinde yorumlandı.

T24 yazarı Candan Yıldız, Erdoğan’ın eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi sonrası ilk kez Bursa'ya gideceğine dikkat çekti.

Mitingin cinayetin aydınlatılmasını isteyen Ülkücüler için de ayrı bir önemi olduğunu belirten Yıldız, Ateş’in; Bursa'da büyüdüğünü, ailesinin kentte yaşadığını ve cenazesinin de on binlerce insanın katıldığı bir törenle defnedildiğini hatırlattı.

Cinayetin üzerinden üç hafta geçmesine rağmen Sinan Ateş pankartlarının Bursa'daki maçlarda açılmaya devam ettiğini kaydetti.

Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko basketbol maçı (Fotoğraf: Melisa Öztürer)

“Mevcut MHP yönetimine muhalif Ülkücülerin önümüzdeki günlerde Ankara'da çeşitli siyasi partilerle görüşme yapmayı planladığını öğrendim” ifadelerini kullanan Candan Yıldız’ın, “Erdoğan'ın Bursa mitingi öncesi Sinan Ateş hazırlığı” başlıklı yazısı şu şekilde:

“Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş cinayeti sonrası Ateş ailesine taziyesini AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan üzerinden göndermişti. Daha da önemlisi "Bu iş nereye kadar gidiyorsa götürün" mesajını göndermişti.

Gazeteci Tolga Şardan'ın T24'teki yazısında yer alan "MİT Başkanlığı, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmak üzere bir rapor hazırladı. Raporda, MHP- Ülkü Ocakları hattında yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili önemli bilgilere yer verildi" bilgisi Sinan Ateş'in katil ya da katillerinin, cinayetin planlanmasında fail olan isimlerin kimler olduğunu araştırılmasını isteyenler için bir umut doğurmuştu.

İşte bu yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'ya gidişi cinayetin aydınlatılmasını isteyenler için bir fırsat.

1974-1975 tarihleri arasında Bursa Ülke Ocakları'nın Başkanlığını yapan, Ülkücü camianın önemli isimlerinden Efendi Barutçu'nun Facebook paylaşımı da Erdoğan'ın mitinginin önemsendiğini gösteriyor.

Efendi Barutçu sosyal medya paylaşımında şu çağrıyı yaptı:

"Bursalı vatan sevdalıları, Bursalı Ülkücüler, Bursalı gençler ve Bursasporlular... 21 Ocak Cumartesi günü Bursa'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitingi var. Göreyim sizi "Sinan Ateş'in katilleri bulunsun" pankartları ile meydanları doldurun. Sinan Ateş'in katilleri bulunsun haykırışları ile yeri göğü inletin. İnletin ki zalimlerin, katillerin yüreğine korku salınsın. Firavunlar kaçacak yer arasın."

Bursa'da konuştuğum kimi Ülkücüler, il emniyetinin Sinan Ateş'li pankartlara izin vermeyeceğini düşünüyor.

Tabii ki Erdoğan'ın, taziyelerini ilettiği Sinan Ateş'in ailesini ziyaret edip etmeyeceği de merak konusu.

Özellikle Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yapılan savcı değişikliği olayın aydınlatılacağına ilişkin beklentileri zayıflatmış. Çünkü soruşturma dosyasının başına getirilen savcı Durdu Özer'in MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'la yan yana fotoğrafları çıktı. Ateş ailesinin avukatı da dosyaya "gizlilik" gerekçesiyle ulaşamadıklarını söyledi.

Mevcut MHP yönetimine muhalif Ülkücülerin önümüzdeki günlerde Ankara'da çeşitli siyasi partilerle görüşme yapmayı planladığını öğrendim. Savcı değişikliğini farklı okuyan bu çevreler, siyasi partilerle görüşmelerinde Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılabilmesi konusunda hangi partiye blok oy verebileceklerinin nabzını tutacak.”