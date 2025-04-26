Erdoğan’ın büyük sırrını Cemal Enginyurt ifşa etti! Sadece yakın çevresi biliyor...

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin bugün Mersin'de yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi çarpıcı açıklamalara imza attı. Enginyurt, İBB’ye yapılan yeni operasyonlara ilişkin, "Erdoğan sarayında rahat uyku uyuyamıyor. "Öyleyse ne yapmalıyım" diyor. Cumhuriyet Halk Partilileri korkutmalıyım, CHP üzerinde baskı oluşturmalıyım. Bunun için de İBB’ye yeni operasyonlar yaparak Cumhuriyet Halk Partisi’ne selam gönderiyor, haber gönderiyor. Erdoğan’ın bilmediği bir şey var. Biz korkuyu Kerbela’da bıraktık. Dolayısıyla hiç kimseden korkumuz yok” ifadelerini kullandı.

“19 MART’TAN BU YANA RECEP TAYYİP ERDOĞAN UYKU UYUYAMIYOR”

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Enginyurt, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası bugün İBB’ye yapılan ikinci dalga operasyona ilişkin çarpıcı ifadelere imza attı. Enginyurt, "Dosyanın boş olduğunu görünce muhtemeldir ki talimat verdi. Böyle boş dosyayla Ekrem İmamoğlu hapiste tutulamaz. "Öyleyse ne yapalım? Dosyaya yeni eklemeler yapalım, yeni gözaltılar yapalım, yeni tutuklamalar yapalım, Ekrem İmamoğlu’nu itibarsızlaştırmak için daha büyük mücadele verelim" diyor. Çünkü 19 Mart’tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan uyku uyuyamıyor. Milyonlar sokakta. Hak, hukuk, adalet diyenler sokakta. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin her yerinde, en ücra köşesinde binleri, on binleri, milyonları sokağa topluyor” dedi.

''BİZ KORKUYU KERBELA’DA BIRAKTIK, HİÇ KİMSEDEN KORKUMUZ YOK''

Erdoğan’ı istifaya çağıran Enginyurt, şunları söyledi:

“Erdoğan sarayında rahat uyku uyuyamıyor. "Öyleyse ne yapmalıyım" diyor. Cumhuriyet Halk Partilileri korkutmalıyım, CHP üzerinde baskı oluşturmalıyım. Bunun için de İBB’ye yeni operasyonlar yaparak Cumhuriyet Halk Partisi’ne selam gönderiyor, haber gönderiyor. Erdoğan’ın bilmediği bir şey var. Biz korkuyu Kerbela’da bıraktık. Dolayısıyla hiç kimseden korkumuz yok. Hukuksuzluk varsa, yanlış varsa hesabını herkes versin. Ama şu unutulmasın. Suç yaratılmak için suçlu içeri alınıp, FETÖ taktikleriyle, aynı hukuksuzlukla hukuk yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz. Gün gelir, adalet herkese lazım olur. Onun için ben Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum. Bu hukuksuzluğa son verin. Bu adaletsizliğe son verin. Yaptığınız iş, milletin arasında kin, nefret, kavga oluşturmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. 50 milyar dolar parayı kaybettin, bedelini ülke insanı ödüyor. Elektriği zam, doğal gaza zam, akaryakıtı zam. Dünyada petrolün fiyatı düşüyor, Türkiye’de akaryakıt artıyor. Bunun sorumlusu Erdoğan’dır. Dolayısıyla bu operasyonlar haksız bir operasyondur. Erdoğan derhal istifa etmelidir”