BirGün muhabiri İsmail Arı’nın özel haberine göre; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cezaevindeyken mektuplaştığı Burak Soylu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) düzenlediği ihalede ortaklık aldığı öğrenildi.

Kamu İhale Bülteni’nde paylaşılan bilgide; 20 Şubat 2025’te “Tunceli İli Pülümür İlçesi Muhtarlık Mahallesi (Meydanlar Mevki) 281 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlığıyla bir ihale gerçekleşti. Har Proje Yapı ve Vyn İnşaat, 697 milyon 845 bin TL’ye 14 Mart’ta imzalanan sözleşmeye iş ortaklığı verdi.

BİR BAŞKA ŞİRKET İÇİN İHALEYE KATILMIŞ

Har Proje Yapı Şirketi’nin sahibi Burak Soylu, Birgün’e yaptığı açıklamada “İhaleye katılma yeterliliği olmayan bir başka şirket için ihaleye katıldığını, aslında bu işi kendi şirketinin yapmadığını” ifadelerini kullandı.

Ancak ihale Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olaylar ile yapım tekniği açısından özelliği bulunan" işler" gibi durumlarda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle gerçekleşmesi dikkat çekti. Bu madde ise uzun zamandır “ihaleyi istediğine verme yöntemi” şeklinde kullanılmasından dolayı eleştiriliyor.

Burak Soylu’nun Erdoğan’ın yurtdışı gezilerinde eşlik ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'ndeyken mektuplaştığı Elazığ’da yaşayan ve o dönem 11 yaşında olan Burak Soylu ile bir araya geldiği bir haber ise ortaya çıkmıştı.

ERDOĞAN’IN CEZAEVİNDE MEKTUP ARKADAŞI

Har Proje Yapı Şirketi’nin sahibi Burak Soylu AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı gezilerine de eşlik ediyor. Burak Soylu’nun adı 2019’da “Cumhurbaşkanı Erdoğan mektup arkadaşı ile görüştü” başlıklı haberlerle gündeme geldi. Erdoğan’ın cezaevinde Soylu'ya yolladığı mektupta “Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…” demişti.

BURAK SOYLU KİMDİR?

1988 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da bitirdi. 2010’da İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2011 yılında avukatlık ruhsatını ve noterlik belgesini almıştı.

1988’de faaliyete geçen aile şirketi Soylu Evliyaoğlu Turizm’de iş hayatına başladı. Burak Soylu, 2010 yılında tam zamanlı yönetici olarak şirketin yönetimine geçmişti. Soylu, enerji ve bilişim sektörlerinde de yatırımlar gerçekleştirdi. 2019 yılında şirketleri Har Group çatısı altında topladı.

Roof Stacks, GoArt projesiyle T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin Silikon Vadisi olarak nitelendirilen Gebze Bilişim Vadisi'ne kabul edilen ilk şirketler arasında yer aldı.

Roof Stacks, 2020’nin başlarında Dell, Google, Apple gibi dünya teknoloji devlerinin faaliyet gösterdiği, ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde yeni bir ofis kurarak, uluslararası alanda büyümesini sürdürdü. Roof Stacks, yakında Kanada ofisini de hayata geçirecek.