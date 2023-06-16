Erdoğan'ın CHP planı ortaya çıktı. Özel ekip kuruldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan yere seçimler için hareke geçti.

Gazeteci Nuray Babacan, Gazete Pencere'de yer alan bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'nin elinde bulunan belediyeleri almak için düğmeye bastığını yazdı.

Nuray Babacan, "Daha genel seçimin sonuçları toplumsal açıdan analiz edilmeden yerel seçim potasına girdik. AKP hiç bekletmeden, belediye başkanlığı CHP’de bulunan 11 ili almak için özel çalışma başlattı." diye belirtti.

Babacan, "Biliyorsunuzdur, AKP, yerel seçimlere kadar büyük kongresini yapacak. Plan, Kasım’da büyük kongre yapılacak şekilde bir takvim yapmak. Yani, yeni vitrinle seçime gidilmesi planlanıyor. Hedef çok net. CHP’nin elindeki 11 büyükşehir belediyesini, özellikle de Ankara ve İstanbul’u almak. Bu, seçimin hemen ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkalığında yapılan toplantılarda konu oldu." ifadelerini kullandı.

"Şimdi, Erdoğan’ın kurdurduğu özel ekip, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta bu illerden çıkan sonuçları sandık sandık analiz edecek.” diyen Babacan şöyle dedi:

Sandık seçmen listeleri baz alınarak, daha önce AKP’ye oy verdiği düşünülen, ama son seçimlerde partiden uzaklaşmış veya sandığa gelmemiş isimlerle temasa geçilecek. Erdoğan, özellikle İstanbul konusunda takıntılı. Son seçimlerde İstanbul’daki bazı ilçelerde oy kaybının nedenleri araştırılıyor. Cumhurbaşkanına detaylı bir rapor sunulacak.