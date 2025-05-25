Erdoğan’ın danışmanı açık açık vatandaşa sövdü! Ses kaydı ortaya çıktı

Sosyal medyada yayılan bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir sohbet odasındaki tartışmaya katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, kadın bir vatandaş ile tartışmaya girdi.

Oruç, tartıştığı vatandaşa 's...git' diyerek hakaret etti. "Maral_2323" kullanıcı adlı kadın vatandaş bu anların kaydını alarak sosyal medyada paylaştı.

TARTIŞMANIN DEVAMINDA KÜFÜR DUYULDU

İkili arasında hararetli tartışma devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un "S..... git" dediği duyuluyor.

ORUÇ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ses kaydını paylaşan "Maral_2323" kullanıcı adlı kadın vatandaş suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

ERDOĞAN, FAHRETTİN ALTUN VE YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

Suç duyurusunda bulunan vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u da etiketledi.