Erdoğan'ın en yakın danışmanı seçim tarihini ayan beyan belli etti

Seçim tarihine ilişkin tartışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanlığı cephesinden seçim tarihi hakkında açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum seçim kanunundaki değişikliğin geçerli olması için seçim kararının en erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran'a alınabileceğini söyledi.

Uçum, Twitter'dan yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:

Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur.

Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisana en geç 11 Hazirana alınabilir.

Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var.

Buna göre 30 Ocak 7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisana kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir.

30 Ocaktan önce karar alınmaz çünkü %7 barajı yürürlüğe girmez.

9 Nisandan sonra karar alınamaz çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez.