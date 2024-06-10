Erdoğan'ın davetiyle Aliyev Türkiye'ye geliyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan'ın davetiyle Aliyev Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türkiye ziyareti hakkında açıklamada bulundu.

'İKİLİ İLİŞKİLER DETAYLI OLARAK ELE ALINACAK'

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 10 Haziran'da Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler detaylı olarak ele alınacak ve işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Ayrıca, açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel konuların da ele alınmasının planlandığı belirtildi.

Son Haberler
Güneş çarpmasında ilk ne yapılmalı? Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler Sağlık
Güneş çarpmasında ilk ne yapılmalı? Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler
1 haftadır aranıyordu. Mezarlıkta bulundu Gündem
1 haftadır aranıyordu. Mezarlıkta bulundu
Köpekvelisiii kuduz köpekleri Şanlıurfa’dan Ankara’ya getirdi! Valilik gece yarısı ayağa kalktı Gündem
Köpekvelisiii kuduz köpekleri Şanlıurfa’dan Ankara’ya getirdi! Valilik gece yarısı ayağa kalktı
Konya'dan çıkıyor Türkiye'ye yayılıyor. 5 günde ne var ne yok sattılar Yaşam
Konya'dan çıkıyor Türkiye'ye yayılıyor. 5 günde ne var ne yok sattılar
Zincirleme kaza: 5 yaralı Gündem
Zincirleme kaza: 5 yaralı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı Gündem
Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı