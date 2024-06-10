Erdoğan'ın davetiyle Aliyev Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türkiye ziyareti hakkında açıklamada bulundu.

'İKİLİ İLİŞKİLER DETAYLI OLARAK ELE ALINACAK'

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 10 Haziran'da Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler detaylı olarak ele alınacak ve işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Ayrıca, açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel konuların da ele alınmasının planlandığı belirtildi.