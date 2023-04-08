Erdoğan'ın 'Ecevit' açıklamaları yeniden gündeme geldi. DSP, Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı

Seçimlere sayılı günler kala AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Demokratik Sol Parti'ye (DSP) yaptığı ziyaret sonrası partinin genel başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

DSP'nin söz konusu kararı, Erdoğan’ın DSP’nin Kurucu Genel Başkanı Bülent Ecevit’e yönelik başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde kullandığı ifadeleri yeniden gündeme getirdi.

İşte Erdoğan’ın Ecevit hakkında yaptığı açıklamalardan bazıları:

“BEN ECEVİT’İN ANLAYIŞINA SATAŞIYORUM”

“İşte diyor ki ‘Ecevit’e sataşma’. Ben Ecevit’in anlayışına sataşıyorum. Çünkü bu milletin temsilcilerinin Amerika’nın başkanlarının trabzana oturup, kendisinin de el pençe durmasını kabul edemiyorum mesele budur.”

“SİYASETTEN ÇEKİLMESİNİ BİLMİYOR”

“Kişisel siyasi hırsı uğruna topluma ve milletimize kıymaktan çekinmiyor. Siyasetten çekilmesini bilmiyor. Bir siyaset adamının her şeyi siyaset olursa, siyasetten başka dünyası olmaz… Siyaset adamı kişisel siyaset hırsı uğruna topluma, insanlığa kıymaz. Kendi siyasal yaşamını kesmeyi göze alır. Siyaset adamı gerektiğinde çekilebilmelidir.”

“İNSAN YAŞLANINCA KİŞİSEL HIRSLARI DAHA DA ARTIYOR”

“Şimdi siz hükümetin üç yılını değerlendirmek adına bir basın toplantısı yapan ve konuşmasını (çekilmeyi düşünmüyorum, erken seçim söz konusu değil) diye bitiren Ecevit’i düşünün… Bir de 25 yıl önce söylediklerini düşünün. Ecevit 25 yıl önce sanki bugünkü Ecevit’i tarif etmiş. Ecevit bugün siyasetten çekilirse siyaset dünyasının, Türkiye’nin ve dünyanın yıkılacağını zannediyor. O yüzden siyasete sımsıkı sarılıyor. Toplum veya insanlığa yararlı olabilmek için değil, kendini ayakta tutabilmek için sarılıyor, sımsıkı siyasete. Kişisel siyasi hırsı uğruna topluma ve milletimize kıymaktan çekinmiyor. Siyasetten çekilmesini bilmiyor. Akla gelebilecek ilk soru şu, ecevit’in çeyrek asır önce söyledikleri mi daha sağlıklı, doğru, akılcı, insani içerikler taşıyor, yoksa bugünkü tavrı ve söyledikleri mi? Ama anlaşılan o ki insan yaşlanınca gerçekleri daha az görüyor ve kişisel hırsları daha da artıyor.”



