İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman hakkında AYM’nin verdiği hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.

Tayfun Kahraman

Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman hakkında verdiği ihlal kararının gerekçesinde, 'Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı'ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığı hükmünü vermişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu karar AKP içinde de çatlaklara sebep oldu.

ERDOĞAN'IN ESKİ HUKUK DANIŞMANI DA KARARA TEPKİ GÖSTERDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı ve Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkan ve üyeleri ile AZMETTİRİCİLERİ tarafından alınan/alınması sağlanan, 6.11.2025 tarihli ve 2021/178, K. 2022/178 sayılı ek kararla SUÇ işlenmiştir ve işlenmeye devam edilmektedir. HSK tarafından gereğinin yapılması, toplumun beklentisidir.

AKP'Lİ ESKİ VEKİL ŞAMİL TAYYAR DA KARARI ELEŞTİRMİŞTİ

Karar için 'Çok açık ve net hukuk dışıdır' diyen Tayyar şu ifadeleri kullanmıştı:

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’ni yetki gasbında bulunmakla suçlayıp Tayfun Kahraman’la ilgili yeniden yargılama kararını yok sayması, çok açık ve net hukuk dışı karardır.

Anayasada açıkça belirtildiği gibi AYM kararları kesindir.

Eğer bir yerel mahkeme, AYM’ye meydan okuyup kararlarını yok sayarsa en büyük zararı Türkiye’ye verir.

'TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR'

HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır.

AYM de iktidar da takipçisi olmalıdır.

Bu, basit ve sıradan bir hadise değildir.

Anayasa rafa kaldırılıp her kurum kendi özel hukukunu oluşturmaya kalkarsa, gayri nizami unsurlar ülkeye hükümdar olur, kaos olur, yazık olur.

Türkiye bunu hak etmiyor.