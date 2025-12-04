Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı olan Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymamasına tepki göstermişti.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Yargı gücü kötüye kullanılarak Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığının çiğnenmesi ve bu suretle bir kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmaya devam edilmesi, açıkça bir Anayasa ihlalidir” diyerek Tayfun Kahraman’ın hemen tahliyesi çağrısı yapmıştı.

Tayfun Kahraman’ın tahliye edilmemesinin ardından Prof. Dr. Özgenç bu kez “Yüksek mahkemelerin başkanları dut yemiş bülbül” çıkışında bulundu. Prof. Dr. İzzet Özgenç’in mesajı şöyle:

“Anayasa Mahkemesi ile restleşilmesi, kararlarının tanınmamasında ısrar edilmesi karşısında, yüksek mahkemelerin başkanlarının maruz kaldıkları dut yemişlik hali devam etmektedir.

Bilgi: Bir yapay zekâ programına sordum: Dut yiyen bülbülün sesi neden çıkmaz?

Aldığım cevap:

'Bülbüller ötüşüyle ünlüdür, ancak dut yediklerinde ağzı ve gagası dutun yapışkan suyuyla kaplanır. Bu yapışkanlık, ses çıkarmalarını zorlaştırır veya ötüşlerini kısar.'

Bu cevabın doğru olup olmadığını takdire bırakırım.”