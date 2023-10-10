Erdoğan’ın Filistin diplomasisi sürüyor. “Putin ile görüşeceğim”

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Türkiye Avusturya ilişkilerinde adeta yeni bir dönem başladı. Üst düzey ziyaretlerin devam ettirilmesinin önemini vurguladık.

Terörle mücadelede uluslararası iş birliği şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın iş birliği bekliyoruz.

Düzensiz göç ile mücadelede ülkemizin öncü durumu herkesin malumudur. Görüşmelerde bu konu da ele alındı.

TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Ticaret hedefi 5 milyar dolara çıkarma hedefi üzerinde durduk. Potansiyelimiz bu rakama kolayca ulaşmamızı temin ediyor.

Gelecek sene Avusturya ve Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yılını idrak edeceğiz. Sayın Şansölye ile görüşmelerimizde Türkiye AB ilişkileri konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.

Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile tamamlanacaktır. Tam üyelik dışında hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğimizi vurguladım.

FİLİSTİN-İSRAİL

Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelmesi Filistin-İsrail sorunun çözüme kavuşması ile mümkündür. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Geç kaldığımız sürece bölgemiz kan gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Dün bu çerçevede bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdim.

Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile ve Guterres ile bir görüşmem olacak.

Bu görüşmeleri genişleterek devam ettireceğiz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz diyerek herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Ateşe benzin dökmenin kimseye bir faydası olmaz. Gazzeli kardeşlerimiz 2 gündür çok ağır bir bombardıman ile karşı karşıya. Türkiye çatışmaların bir an önce durması için elinden geleni yapacaktır.



Ukrayna'da savaşın sonlandırılması için müzakerelerin altını çizdim. Tahıl koridorunun yeniden hayata geçmesi için yaptığımız çalışmalar için bilgi verdim.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer

Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum.

Bugün yoğun görüşmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanına Rusya-Ukrayna savaşını önlemek için çabalarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum.

Biz Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz, buna çok büyük önem atfediyoruz.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’i resmi törenle karşıladı. Konuk Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Nehammer’e protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nehammer’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Nehammer’in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Nehammer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Nehammer, merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.