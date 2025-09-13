Erdoğan’ın garajına bir TOGG daha!

15 Eylül'de satışa çıkacak olan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ikinci modeli T10F, satışa sunulmadan önce AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi. Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi hediyeler verildi.

İLK TESLİMAT ERDOĞAN ÇİFTİNE YAPILMIŞTI

Erdoğan geçmiş dönemde de hediye olarak TOGG aracı verilmişti. Hem eşine hem kendisine hediye edilmişti.

ERDOĞAN’IN YERLİ YERİNE YABANCI SEVDASI

Sosyal medyada ise Erdoğ’a hediye edilen yerli araç TOGG, yerine kullandığı yabancı makam aracı gündeme geldi. 2021 yılında Mercedes-Benz S 600 Guard (W222), Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılmaya başlandı. O dönemin kurunun hesabına göre; aracın fiyatı 36 milyon lirayı buluyordu.

550 MİLYON LİMUZİN İDDİASI

2024 yılında ise NOW Haber’in iddiasına göre Erdoğan’a yabancı bir devlet başkanı 550 milyon lira değerindeki bir limuzin hediye ettiği belirtilmişti. Ardından iddialar yalanlanıp, aracın satıldığı aktarılmıştı.

BAŞARIR: MAKAM ARACI 550 MİLYON LİRA, EMEKLİYE VERDİĞİ 2 BİN 500 LİRA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ise o dönem bu konuyu gündeme getirerek, makam aracı olan limuzinin fotoğrafını göstererek “Makam aracı 550 milyon lira, emekliye verdiği 2 bin 500 lira. Araç hediyeymiş. Keşke yabancı devletlerin Tayyip Bey’e cömert olduğu kadar kendisi de emeklisine cömert olabilseydi” tepkisinde bulunmuştu.