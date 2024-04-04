Erdoğan'ın görevden alacağı iki isim belli oldu. Kulislerden şimdi sızdırdılar

AKP, 31 Mart yerel seçimlerinde beklenmedik sonuçlarla karşılaştı. 1977’den beri ilk kez CHP’nin birinci parti olarak çıktığı seçimlerde, 2002’de kurulan AKP ilk kez ikinci parti oldu. Yerel seçimlerde 30 Büyükşehir Belediyesi’nden CHP 14, AKP 12, DEM 3, YRP 1 Büyükşehir kazandı.

Özellikle İstanbul ve Ankara’daki sonuçlar, AKP yönetiminde büyük bir şok etkisi yarattı. Ankara’da Mansur Yavaş, AKP'li Turgut Altınok’a karşı büyük bir farkla kazanırken; İstanbul’da İmamoğlu, AKP’nin adayı Murat Kurum karşısında yüzde 10 farkla seçimi kazandı.

AKP’NİN SEÇİMLERDE BAŞARISIZ OLMA NEDENLERİ NELERDİ?

AKP’de, salı günü toplanan Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) seçim sonuçları ele alındı. Bu kritik toplantıda, elde edilen kötü sonuçların tek tek incelendiği ve yenilginin temel nedenleri olarak ekonomik durum, aday seçimi, emeklilerin ek zam beklentisinin karşılanmaması, seçmenden gelen tepki oyları, CHP’li belediyelerin sosyal yardımları ve MHP ile ittifakın bazı illerde bozulması gibi faktörlerin belirtildiği ifade ediliyor.

Erdoğan, değişikliklere hazırlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıda, seçim yenilgisinin detaylı analizi için komisyonların kurulacağı öğrenildi ve Erdoğan’ın kabinede, parti yönetiminde ve teşkilatlarda değişiklik yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

‘GÖREVDEN ALINACAK İKİ İSİM BELLİ OLDU’ İDDİASI

Kulislerde, görevden alınacak iki isim konuşuluyor. BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre; ilk olarak Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın değiştirilebileceği iddia ediliyor. Bazı parti yöneticilerinin “görevden aflarını” isteyebileceği belirtiliyor.

Bu habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında yenilgide genel merkez yönetimi, teşkilatlar ve adayların da payı olduğunu belirtti. Değişiklikler için acele edilmeyecek ve komisyon raporu bekleniyor.