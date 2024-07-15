Erdoğan'ın görüşme teklifine Esad'dan yanıt geldi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşme çağrısına yanıtladı. Gelen son bilgilere göre Esad, Suriye'nin çıkarlarına uygun olması durumunda Erdoğan ile görüşme masasına oturmaya hazır olduğunu açıkladı.

"TÜRK ASKERİNİN SURİYE TOPRAKLARINDAN ÇEKİLMESİ GÜNDEME GELİRSE"

Esad, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gündeme gelmesi halinde" görüşebileceğini söyledi.

Habercilerin sorularına yanıt veren Beşar Esad, Erdoğan’ın kendisiyle görüşme talebine ilişkin ”Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu gözle bakıyoruz ve bu da doğal bir şey" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin söylemleri de hatırlatılan Esad, "Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez ama bu, kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez" diye konuştu.

Beşar Esad, "Tutumumuz bu şekilde, zira Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirmeye yönelik çabaların başarılı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN NATO ZİRVESİ'DE DE MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da NATO Liderler Zirvesi’nde yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a Türkiye’ye gelme çağrısı yapmıştı.

"YA BENİM ÜLKEME GEL"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, çağrısını tekrarlayarak "Sayın Esed'e 'ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Ve bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanı'ma da görev verdim. O da muhataplarıyla iletişime geçmek suretiyle inşallah bu dargınlığı kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" demişti.