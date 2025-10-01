Erdoğan’ın Hakan Fidan hamlesini açıkladı! Levent Gültekin tarih verdi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinden iki gün sonra ABD'de "KAAN" uçaklarında motor alımlarının durduğunu açıklaması siyasette "KAAN" tartışmasının fitilini ateşlemişti.

Ankara kulislerinde Fidan’ın açıklamalarının hem Saray hem de AKP’de gerilimi artırdığı öne sürüldü. Hatta bazı kesimler tarafından Erdoğan sonrasına hazırlık şeklinde yorumlanmıştı. Fidan’ın isminin ön planda olması dikkat çekerken, başka gazetecilerden de buna dair çarpıcı kulis bilgileri geliyor.

“ERDOĞAN BEN BURADAYIM ALGISI YARATACAK”

Ünlü gazeteci Levent Gültekin YouTube kanalında Fidan’ın Erdoğan sonrası isminin konuşulmasına “İşte bakanlar kurulu değiştirip Hakan Fidan'ı mı gönderecek ki bir meydan okuyacak? Öyle öyle bir şey yok mu diyecek. Örnek veriyorum. Ya da başka bir hamle yaparak insanların zihninde henüz ben ölmedim arkadaş alo ben buradayım algısı yaratacak bir hamle bekliyorum Erdoğan'dan bugünlerde önümüzdeki belki aylarda” şeklinde bir değerlendirmeye imza attı.

“HERKES ETEĞİNDEKİ TAŞLARI DÖKSÜN”

Gültekin, AKP’de bir sessizliğin olduğunun altını çizerken, “AK Parti'de bir bozgun havası var. Hakan Fidan'ın açıklamasıyla birlikte birbirlerine düştüler. Kanallarda birbirlerine düştüler. Ekranda işte böyle tuhaf tuhaf yorumlar yapıyorlar. Birbirlerini yalanlıyorlar. Bir duraklama, bir bozgun mu desem ya da ürkütücü bir sessizlik var? Yani sanki Erdoğan'da şöyle bir şey var. Herkes eteğindeki taşları döksün. Herkes bir ortaya çıksın. Herkes bir göreyim kimler neler yapıyor. Sonra Erdoğan oyun planını devreye sokacak gibi. Bende böyle bir algı var” ifadelerini kullandı.