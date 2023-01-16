Bakan Nebati 12 Bin dolarlık 'milli geliri' müjde olarak verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, '2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı'nda konuştu. Nebati konuşmasında 2023 Milli Gelir beklentisini 12 bin dolar olduğunu açıkladı. Hemen akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin 2011 beyannamesinde 2023 için kişi başı milli gelir hedefini 25 bin dolar olarak koyduğu akıllara geldi. Ancak Nebati, 2022'de kişi başına gelirin 10 bin dolar seviyesini aşacağını, 2023 yılında da daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngördüğünü söyledi. Bu hedef Erdoğan'ın 2023 hedefinin yarısınını bile altında kaldı.

Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye borsa performansıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştı. Böylece, Borsa İstanbul 2022'de dolar bazında yüzde 111 ile en yüksek getiriyi sağladı.

Yıl sonu itibarıyla merkezi yönetim bütçe gelirleri 2 trilyon 802 milyar TL, vergi gelirleri 2 trilyon 353 milyar TL oldu. OVP'de öngördüğümüz bütçe gelir tahminimizi aştık."

"2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı"nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşuyor. Bakan Nebati "Yüksek büyüme performansımızın etkisiyle 2022 yılında kişi başına gelirimiz 10 bin dolar seviyesini aşacağını öngörüyoruz. Ki bu, Orta Vadeli Program tahmininizin de üzerindedir. 2023 yılında da kişi başına gelirimiz inşallah daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacaktır" dedi. Bakan Nebati ayrıca "Yılsonu tüketici enflasyonu OVP’de hedeflediğimiz rakamın da altında gerçekleşerek yüzde 64,3 oldu. 2023 yılında enflasyondaki düşüş devam edecektir" sözlerini söyledi.