Erdoğan’ın, Irak Başbakanı El Sudani ile görüştü

Kaynak: ANKA
Erdoğan’ın, Irak Başbakanı El Sudani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

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Erdoğan, Türkiye ve Irak’ın karşılıklı kazanç esasıyla Kalkınma Yolu başta olmak üzere bir çok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

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