Erdoğan’ın, Irak Başbakanı El Sudani ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

Erdoğan, Türkiye ve Irak’ın karşılıklı kazanç esasıyla Kalkınma Yolu başta olmak üzere bir çok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.