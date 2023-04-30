Erdoğan’ın İzmir mitinginde vatandaşlar çöpten meyve suyu kolonya kalem topladı

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerine kısa bir süre kaldı. Derinleşen ekonomik kriz eşiğindeki vatandaş da her gün istan ediyor. Zam üstüne zam yağarken asgari ücretler cebe girmeden eriyip uçuyor. Ancak iktidara göre, ekonomi iyie gidiyorr.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise seçim çalışmaları kapsamında dün İzmir’de miting düzenledi.

ÇÖPTEN MEYVE SUYU, KOLONYA, KALEM TOPLADILAR

Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek mitingde yoğun bir önlem alındığı da görüldü.

Miting alanından sosyal medyada yayılan bir görüntü viral oldu. Alanda, çöplerin arasından su, meyve suyu, kolonya gibi ürünleri toplayan vatandaşların görüntü gündem oldu.

Mitinge gidenlerin çöpten bir şeyler topladığı sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçak ambulansları ve yaptıklarını övmesi dikkat çekti.

Videoda Koca’nın "Dünyanın neresinde olursa olsun hasta vatandaşımızı uçak ambulanslarla ülkemize naklettik. Hiçbir vatandaşımızı garip bırakmadık, bırakmayacaktı." dediği duyuluyor.

ERDOĞAN: YOO EKONOMİ GAYET İYİ

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz "Şu anda CHP'nin sözcüsü olan zat, ortağı olan bir ara Hazine'nin başında olan zat, kapalı kapılarda IMF ile pazarlık yaptılar. IMF'den destek almadan bu işi yürütemezmişiz. Niye? Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz." demişti.