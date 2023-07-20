Erdoğan’ın Karabağ çıkışı Rusya’yla Türkiye’yi karşı karşıya getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya’nın 2025 yılında Karabağ’dan çekileceğine inandığını açıkladı

Erdoğan’ın Karabağ çıkışı Rusya’yla Türkiye’yi karşı karşıya getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesinin ikinci gününde yaptığı basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan’a yöneltilen Rus askerlerinin Karabağ’da olması hakkındaki düşünceleri sorusuna, “Bildiğiniz gibi buradaki anlaşma 2025'e kadar Rusya'nın bu belirlenen yerlerde kalmasıdır. 2025 yılında ise Rusya buraları terk edecektir, anlaşma bu istikamettedir. Ben de Rusya'nın bu anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. İlham Aliyev de bunu zaten yakından takip ediyor” şeklinde cevap verdi.

“ANKARA TARAF DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları sonrasında gözler Rusya tarafına çevrilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Türkiye’nin bu anlaşmada bir taraf olmadığını, “Ankara, Rus barış gücünün Karabağ'da bulunması ile ilgili sözleşmenin tarafı değil” şeklinde yanıtladı.

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