Erdoğan’ın kararı Ankara’ya füze gibi düştü! Bir an önce hayata geçirecek…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim mağlubiyeti sonrası il ve ilçe başkanlıklarında değişime giderken MYK’da yarı yarıya bir değişime imza attı. Erdoğan’ın kabineye yapacağı değişime ilişkin ise Ankara’da büyük yankı uyandıran bir kulis bilgisi sızdı. Kulis bilgisine göre; Erdoğan, Marmaris’teki çalışmalarında kabine değişikliği ve bürokratik atamalar konusunda kafasında belirli bir şekil oluşturduğu öne sürüldü.

KABİNEDE İSE DEĞİŞİM OLACAK MI?

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. AKP ilk kez CHP’nin gerisinde ikinci olarak konumlanmıştı. Seçim mağlubiyeti sonrası Erdoğan, il ve ilçe başkanlıklarında değişime gitmişti. Ancak değişim MYK’ya kadar gelmişti. “Kabinede ise değişim olacak mı?” sorusu son günlerde konuşulmaya başlandı.

MARMARİS'TE KABİNE LİSTESİNİ HAZIRLADI İDDİASI

Halk TV’nin AKP kulislerinden aldığı bilgiye göre; Erdoğan, Marmaris’teki çalışmalarında kabine değişikliği ve bürokratik atamalar konusunda kafasında belirli bir şekil oluşturduğu iddia edildi. Daha önce de değişiklikler öncesi Marmaris’i tercih eden Erdoğan’ın dönüşü ile birlikte kabinedeki değişiklik beklentisi ise şimdiden arttı.

"PARTİNİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

AKP’liler ise bu değişikliklerin parti içindeki çekişmeleri yatıştırmasını bekliyor. AKP kulislerinde konuşulanlara göre, özellikle kabine ve bürokraside yapılacak değişikliklerin "bir an önce" hayata geçirilmesinin, partinin geleceği için çok önemli olduğu altı çiziliyor. Bazı kulislerde, kabine değişikliğinin çok sayıda bakanı kapsayabileceği konuşulurken, AKP kaynakları "pasif isimlerle yola devam edilmeyeceği" öne sürülüyor.