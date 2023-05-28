Erdoğan’ın konuşması öncesi an itibarıyla Saray’ın önü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasını dinlemek isteyen onbinlerce vatandaşlar an atibarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın etti. Bayraklarla alana gelenler slogan atarak beklemeye başladı.

Erdoğan’ın konuşması öncesi an itibarıyla Saray’ın önü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'nci seçimini de önde bitirdi. İlk olarak 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde sonuçlar, ikinci turu işaret etti. Bugün yapılan seçimler yurdun dört bir yanında heyecanla takip edildi. Veri akışı süresince önde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen saatlerde 12. Cumhurbaşkanlığı'nı ilan etti.

Şu ana kadar resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların şu ana kadar yüzde 99.2'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.08, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.92 oldu.

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BALKON KONUŞMASI KÜLLİYE'DE

Bunun üzerine binlerce vatandaş zaferi kutlamak adına yollara döküldü.Davul zurnalar, konvoylar, halaylar sevinci gözler önüne serdi. Bir kalabalık da Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evinin önünde oluştu. Coşkulu kalabalığı bekletmeyen Cumhurbaşkanı, burada açıklamalarda bulundu.

Burada bir ilki duyuran Erdoğan, balkon konuşmasını Külliye'de yapacağını açıkladı.

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ON BİNLERCE VATANDAŞ ERDOĞAN’IN BEKLİYOR

Ardından vatandaşlar harekete geçerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Burada oluşan kalabalık ise saniye saniye kaydedildi.

Pankartlarla ve bayraklarla sloganlar atarak Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar, dombra eşliğinde büyük coşku yaşadı.

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