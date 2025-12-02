İçişleri Bakanlığı tarafından konser soruşturması nedeniyle soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında belediyenin sorumluluk bölgesindeki hastane önleri ve üniversite yakınlarındaki 13 ayrı noktada vatandaşlara ücretsiz çorba ikram etmesinin de soruşturmaya dahil edilmişti.

YAVAŞ: ÇORBA GÖNDERMENİN NERESİ SUÇ

Mansur Yavaş ise soruşturmaya dair, "Öğrencilere çorba dağıtmışız. Bunun soruşturulacak hiçbir şeyi yok. Neyini soruşturuyorlar ben de anlamadım. İnsan olan herkes, benim gibi davranır. Gençlerin eylem yaparken değil, toplanıp şarkı türkü söylediği bir sırada onlara çorba göndermenin neresi suç?" şeklinde tepki göstermişti.

ERDOĞAN'IN KURMAYI: BİR ÇORBAYA KURBAN GİDİYORUZ

Kamuoyunda büyük tepki çeken soruşturmaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmayından da tepki geldi.

29 Kasım’da AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Samsun'da bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de yer aldı. Demir, AKP'li belediyelerinin CHP'ye, CHP belediyelerine bakarak öğrenecekleri hiçbir şeyin olmadığının altını çizdi.

Demir, kendi döneminden örnekler verdikten sonra “İşte arkadaşlar biz bu işin ruhunu oluştururken gelin görün ki yani çok büyük işler yapıyoruz ama bir çorbaya kurban gidiyoruz. Olacak iş mi bu? Bir çorba, bir kase çorba. Buna müsaade etmememiz gerekiyor” şeklinde tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YORUMLARI YAĞDI

Videonun altına ise sosyal medyadan tepki yorumları geldi. Bazı kullanıcılar; 'Böyle, böyle Ankara'yıda çorba yı bahane ederek, iftira atarak karıştıracaklar.', 'Elimizde 700 milyon dolarlık dinozor heykelleri var,ister misiniz?' ve 'Mesele Mansur Yavaş’ın çorba dağıtması değil; siz 23 yıldır bu ülkeyi mutfaksız, hukuksuz, adaletsiz ve yoksul bıraktınız.' ifadelerini kullandı.