Erdoğan'ın masasındaki rakam belli oldu. Emekliye 17 bin lira sürprizi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın masasındaki rakam belli oldu. Emekliye 17 bin lira sürprizi

Milyonlarca emeklinin beklediği kurban bayramı ikramiyeleri netlik kazanmasının ardından gözler Temmuz zammına çevrildi.

Milyonlarca emeklinin beklediği kurban bayramı ikramiyeleri netlik kazanmasının ardından gözler Temmuz zammına çevrildi.

Kurban bayramına günler kalan 3 bin lira olarak kesinleşen emekli ikramiyesi geçim sıkıntısı altında ezilen emeklilerin nefes almasına yetmedi. Ardı ardına gelen zamlarla birlikte emeklilerde bayram ikramiyesinin artırılacağına yönelik bir beklenti oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada emeklinin ikramiye ödemelerin 10-14 Haziran arasında yapılacağını açıkladı. Ancak Erdoğan'dan 3 bin liralık emekli ikramiyesinin artırılacağına yönelik bir açıklama gelmedi.

ERDOĞAN ÖZEL GÖRÜŞMESİNDE MASAYA GELECEK

CHP lideri Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ile yapacağı görüşmede emeklilere verilmesi üzerine 17 bin lira teklifini masaya koyacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Erdoğan ile yapacağı görüşmede ilk ve en önemli gündem maddesinin emekliye 17 bin lira ödenmesi teklifi olacağı belirtiliyor.

ÖZEL ASGARİ ÜCRET MİKTARI KADAR İKRAMİYE İSTEDİ

Özgür Özel, Adana'da yaptığı açıklamada Erdoğan'dan millete bir müjde vermesini isteyeceğini ve bayram ikramiyesi olarak bir asgari ücret miktarı olarak 17 bin lira dağıtmasını önereceğini söylemişti.

Özel 3 bin lira ile artık 3 kilo et bile alınmadığını söyledi.

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