Erdoğan’ın memleketinde ekmeğe dev zam. Yetmez ama evet diyor musunuz gençler

Yeni yıla zamlarla girildi. Yiyecek, giysiye tüm sektörlere zam yağdı. Yumurta, süt, sebze, çay, yağ derken ekmek fiyatları da aldı başını gidiyor.

Rize Fırıncılar, Kadayıfçılar, Pastacılar ve Simitçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nın önce 7,50 TL, ardından 7 TL olarak fiyat talebinde bulunduğu 250 gram ekmek için Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy başkanlığında toplantı düzenlenmiş ve ekmek fiyatı için 2 kararda görüş birliğine varılmıştı.

240 GRAMLIK EKMEK 6 LİRA

Yerel Olay53'teki habere göre, kararlardan biri Rize’de 250 gram ekmeğin 6,50 TL’den satılması, diğeri ise 240 gram ekmeğin 6 liradan satılması şeklindeydi. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonuna gönderilen kararın ardından Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulunca ekmek fiyatının belirlendiği bilgisine ulaşıldı.

KARAR VERİLDİ

Erdoğan'ın memleketi Rize il genelinde Türkiye genelinde olduğu gibi ekmeğin kilo fiyatının 25 lira olarak belirlendiği ve 14 Ocak 2023 Cumartesi gününden itibaren 240 gram ekmeğin 6 liradan satışa sunulacağı öğrenildi.

'ZAM GELMEYECEK' DENMİŞTİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni yıl ile birlikte ekmeğin 8-10 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ocak ve şubat aylarında zam düşünülmüyor, daha sonraki aylarda da fiyatı muhafaza etmek için çaba göstereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

SİNOPTA’DA ZAM GELDİ

Sinop'ta da fırıncıların talebi doğrultusunda, ekmeğin gramı 220’den 210’a düşürüldü, fiyatı da 4 liradan 5 liraya yükseltildi.

ANKA'ya konuşan Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, fırın esnafının artan maliyetler dolayısıyla zam talebinde bulunduğunu, ilçelerdeki fırıncıların da zam talebinin olduğunu belirterek, “Sinop’ta 220 gram ekmek 4 liradan satılıyordu. Artan maliyetlerden ötürü fırın esnafımızdan zam talebi ile karşılaştık. Fırın esnafımızdan, 200 gramı 5 TL gibi bir öneri geldi. Biz de bunu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’ne yazı ile ilettik. Tabii diğer ilçelerden de buna benzer yazılar geldi.

Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği bir komisyon kuruyor. Bu komisyonda gelen teklifler değerlendiriliyor ve çıkan teklifler Sinop Valiliği’ne ve Sinop Belediyesi’ne sunuluyor. Şu an Sinop’taki fırın esnafımızın ekmek zam talebi güncellenmiş oldu. 220 gram olan ekmek 210 grama düşürüldü. Fiyatı da 4 liradan 5 liraya çıktı” dedi.