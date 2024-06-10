Erdoğan’ın memleketinde köylüler isyan etti. Böyle tasarruf mu olur?

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Erdoğan’ın memleketinde köylüler isyan etti. Böyle tasarruf mu olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Rize’nin Güneysu ilçesinde Potomya Deresi’nde DSİ’nin yürüttüğü Dere Islah Projesi’ne köylüler tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Rize Güneysu’da DSİ tarafından yapımı devam eden Potomya Deresi Islah Projesi, köylülerin tepkisine yol açtı.

2bd2353b-cc23-495f-9ecc-164105a8c4f2-w.jpeg

CHP Güneysu İlçe Başkanı İrfan Karaosmanoğlu, konuya ilişkin, "Hükümet bir yandan tasarruf tedbirleri açıklıyor diğer yandan Potomya Deresi’nde eski su bentlerini kırıp yenisini yapıyorlar. Bu nasıl tasarruf tedbiridir, bu akıl tutulmasıdır” açıklamasında bulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın komşusu olan Reşit Tarakçı, proje sebebiyle arazisinin yok pahasına satıldığını ifade etti.

Tarakçı, "Şimdi dere altına imar yapmasınlar diyoruz burası dere alt değil mi? Orada benim yerim var, benim yerimi hiç fiyatına aldılar hakkımı aradım ama sonuç alamadım” ifadelerini kullandı.

8285e405-cd43-4ae6-a4ca-784675444f9d-w.jpeg“TASARRUF BÖYLE Mİ OLUR?”

CHP Güneysu İlçe Başkanı İrfan Karaosmanoğlu, Potomya Deresi’nde var olan bentlerin yıkılıp yeniden yapıldığını belirterek “Bu dere takriben 5- 6 aydır bu şekilde, taş bir gün bu tarafa taşınıyor, bir gün bu tarafa taşınıyor, bakın iş makineler çalışıyor. Hadi onu geçtik, görsellik katıyorlar dereye tamam dedik. Şimdi yapılan duvarları ileride gördüğünüz gibi taş örmeye başladılar.” açıklamasını yaptı.

ekran-goruntusu-2024-06-10-133714.png

Bu durumun hangi amaçla yapıldığını soran Karaosmanoğlu, “Hani ülkede tasarruf vardı? Tasarruf böyle mi olur? Bu dere taştığı zaman heyelanlar oluyor biliyorsunuz daha önce de yaşadık, oradan bir taşı söktüğü zaman tüm taşları söker bu dere, yani ne amaçla ne mantıkla yapılıyor bu, akıl tutulması. Taş örüyorlar orayı bundan böyle tasarruf mu olur? Bak eski bentler bunlar aşağıya doğru, eski bentler var, kırıyorlar, yenisini yapıyorlar. Neden onu da bilmiyoruz.” ifadelerini kaydetti.

c69bb980-1c1f-43a3-9645-52c370fdd74f-w.jpeg

ekran-goruntusu-2024-06-10-133730.png

İlgili Haberler
Erdoğan sonrası aday kim olacak? AKP içinde konuşulan isimler ortaya çıktı
Erdoğan'ın masasındaki rakam belli oldu. Emekliye 17 bin lira sürprizi
Son Haberler
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi Ekonomi
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı Spor
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı
Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! 42 kişiye mezar olmuştu Gündem
Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! 42 kişiye mezar olmuştu
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı Yaşam
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü Yerel Haberler
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
Osmanlı’da ateist olan imam: Lari Mehmed Efendi Yazarlar
Osmanlı’da ateist olan imam: Lari Mehmed Efendi
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı Gündem
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı