Erdoğan’ın memleketinde köylüler isyan etti. Böyle tasarruf mu olur?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Rize Güneysu’da DSİ tarafından yapımı devam eden Potomya Deresi Islah Projesi, köylülerin tepkisine yol açtı.

CHP Güneysu İlçe Başkanı İrfan Karaosmanoğlu, konuya ilişkin, "Hükümet bir yandan tasarruf tedbirleri açıklıyor diğer yandan Potomya Deresi’nde eski su bentlerini kırıp yenisini yapıyorlar. Bu nasıl tasarruf tedbiridir, bu akıl tutulmasıdır” açıklamasında bulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın komşusu olan Reşit Tarakçı, proje sebebiyle arazisinin yok pahasına satıldığını ifade etti.

Tarakçı, "Şimdi dere altına imar yapmasınlar diyoruz burası dere alt değil mi? Orada benim yerim var, benim yerimi hiç fiyatına aldılar hakkımı aradım ama sonuç alamadım” ifadelerini kullandı.

“TASARRUF BÖYLE Mİ OLUR?”

CHP Güneysu İlçe Başkanı İrfan Karaosmanoğlu, Potomya Deresi’nde var olan bentlerin yıkılıp yeniden yapıldığını belirterek “Bu dere takriben 5- 6 aydır bu şekilde, taş bir gün bu tarafa taşınıyor, bir gün bu tarafa taşınıyor, bakın iş makineler çalışıyor. Hadi onu geçtik, görsellik katıyorlar dereye tamam dedik. Şimdi yapılan duvarları ileride gördüğünüz gibi taş örmeye başladılar.” açıklamasını yaptı.

Bu durumun hangi amaçla yapıldığını soran Karaosmanoğlu, “Hani ülkede tasarruf vardı? Tasarruf böyle mi olur? Bu dere taştığı zaman heyelanlar oluyor biliyorsunuz daha önce de yaşadık, oradan bir taşı söktüğü zaman tüm taşları söker bu dere, yani ne amaçla ne mantıkla yapılıyor bu, akıl tutulması. Taş örüyorlar orayı bundan böyle tasarruf mu olur? Bak eski bentler bunlar aşağıya doğru, eski bentler var, kırıyorlar, yenisini yapıyorlar. Neden onu da bilmiyoruz.” ifadelerini kaydetti.