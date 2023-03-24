Erdoğan'ın milletvekili listesi sızdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kulislere 'milletvekili listesi' sızdı.

“17 kabine üyemin değişik illerde görevler vereceğiz, büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir” diyen Erdoğan, bakan adaylıklarında depremden zarar gören 11 ilin öncelikli olacağını duyurdu.

‘FUAT BEY ŞİMDİ SİYASİ FORMAYI DA GİYEREK KOŞTURACAK’

Erdoğan, katıldığı bir TV programındaki sözleri sonrası başkentte siyaset kulisleri hareketlendi. Erdoğan aynı programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı da Ankara’dan aday göstereceğini söyledi. Erdoğan, “Fuat Bey’i, Ankara’dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Ankara’da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey’i de orada görevlendirip, Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak” dedi.

AK Parti seçim için “Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz, hemen şimdi” sloganını kullanacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın da deprem felaketi sonrası bu slogandan yola çıkarak da bakanları deprem illeri öncelikli olmak üzere milletvekili adayı yapma kararı aldığı, AK Parti’nin icraatlarını bakanları sahaya sürerek seçmenlere anlatmayı hedeflediği ifade edildi.

O İSİM LİSTE BAŞI OLACAK

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kahramanmaraş’ta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’da, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Şanlıurfa’da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın da Osmaniye’de milletvekili adayı yapılacağı” belirtiliyor. “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ise İstanbul birinci bölgeden liste başı olacağı” kaydediliyor. “Kurum’un 2024 yerel seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday yapılacağı” ifade ediliyor.

KİMSEYİ UNUTMADI

Kulislere yansıyan bilgilere göre, “Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Adana, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un İstanbul, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Trabzon, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Diyarbakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Kocaeli ya da Bursa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Manisa, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Ankara ya da Tokat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un İzmir ya da İstanbul listelerinde yer alması” bekleniyor.