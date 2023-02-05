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Erdoğan’ın mitingindeki mavi bereli grubun kim olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nazilli mitinginde yer alan mavi bereli grubun ardındaki gerçek ortaya çıktı. Söz konusu grubun, FETÖ soruşturması sonrası kayyum atanan bir şirketin çalışanları olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 11:24
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Erdoğan’ın mitingindeki mavi bereli grubun gerçeği ortaya çıktı

Erdoğan’ın mitingindeki mavi bereli grubun kim olduğu ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nazilli’de gerçekleştirdiği mitinge ‘mavi bereli işçiler’ damgasını vurdu. İşçilerin, daha önce FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Uğur Şirketler Grubu’na ait fabrikada çalıştığı, bereleri ise şirketin ‘reklamımız olsun’ diyerek dağıttığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın daveti üzerine bugün ilçede miting gerçekleştirdi.

MİTİNGE MAVİ BERELİ KALABALIK DAMGA VURDU

Miting alanının büyük bir kısmında Uğur Derin Dondurucu fabrikasında çalışan mavi bereli işçilerinin yer alması dikkat çekti. Tele1'den Egehan Erkün’e konuşan Türk Metal Sendikası üyesi Uğur Soğutma işçileri, mitinge gitmeleri için amirleri tarafından baskıya maruz kaldıklarını iddia etti. Bazı işçilerin ise mitinge kendi isteğiyle katıldığı öğrenildi.

FABRİKA REKLAM İÇİN BERE DAĞITTI

Mitinge saatler öncesinde götürülen işçiler, üzerinde şirket logosunun yer aldığı mavi berelerle alanda Erdoğan’ı bekledi. İşçiler, berelerin miting için fabrikada dağıtıldığını ve kendilerine, “Mitingde takın reklamımız olur” denildiğini öne sürdü. Öte yandan işçiler; Uğur Soğutma’nın, bereleri FETÖ soruşturmasının ardından iktidara şirin gözükmek için dağıttığını ifade etti.

FETÖ'DEN SABIKALIYMIŞ

Uğur Şirketler Grubu’na, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 2017 yılında kayyum atanmıştı. İlçede 60 yıldır faaliyet gösteren fabrikada 2 binin üzerinde işçi çalışırken, kayyum kararı 2019 yılında kaldırıldı.

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Ceyhan
5.02.2023 12:11
Reis çakalım ki bellerini daha doğrultamasınlar dedi ya belki de o bize çakacak guruptur.  
 
M.C
5.02.2023 11:54
Yandaslastirilmis ekip. Ayni Belediye baskani gibi. Belediye baskani iyi partinin oylariyla secilip AKP ye gecti. Bu secmene saygisizlik degilmi. Belediye baskanligindanda istifa etmeli.  
 
Gurbetçi
5.02.2023 11:48
Zorunlu getirilen işçi ve devlet memurları. Ankara Cumhurbaşkanlığı denilerek sms yoluyla davet edilen önceden kayıt edilen saf ev kadınları miting alanına toplatılıyor. Gerisini siz düşünün.  
 
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