Erdoğan'ın o sözleri Cemal Enginyurt'u çileden çıkardı! Geçmişi hatırlattı ateş püskürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın o sözleri Cemal Enginyurt'u çileden çıkardı! Geçmişi hatırlattı ateş püskürdü

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'lü ittifak sözlerine tepki gösteren bir paylaşımda bulundu. İktidar tarafından daha önce kendilerinin Kandil'le ittifak etmekle suçlandığı hatırlatan Enginyurt, "Utandınız mı? Utanmazsınız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Kızılcahamam kampında konuştu.

Erdoğan konuşmasında PKK'nın silah bırakma sürecine de değinerek, "AKP, MHP ve DEM" ittifakına dikkat çekti.

Erdoğan 'ortağız' dedi, Pervin Buldan inkar etti!Erdoğan 'ortağız' dedi, Pervin Buldan inkar etti!

Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı'nın "Şimdi AK Parti, MHP, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik" sözlerini eleştirdi.

Seçim zamanı kendilerinin PKK ve DEM'le ittifak yapmakla suçlandığını belirten Enginyurt, Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'ın konuşmasını "Ne konuşmaydı be" sözleriyle tiye alan Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

"UTANDINIZ MI? UTANMAZSINIZ"

Ne konuşmaydı be!
Tarihi yeniden yazdı(!)
Ne dedi ne dedi?
Erdoğan: AK Parti, MHP, DEM Parti olarak beraber yürüme karar verdik dedi.
Müthiş üçlü..
Bir dönem bize HDP masanın altında.
Kandil arkalarında.
Apoyu serbest bırakacaklar diyenler.
UTANDINIZ MI?
UTANMAZSINIZ.

Son Haberler
Bodrum'da 4 işletme mühürlendi!
Bodrum'da 4 işletme mühürlendi!
Eski belgelerin süresi doluyor! Nüfus müdürlükleri dolup taştı
Eski belgelerin süresi doluyor! Nüfus müdürlükleri dolup taştı
Beşiktaş Orkun Kökçü'ye kavuştu! İşte ilk sözleri...
Beşiktaş Orkun Kökçü'ye kavuştu! İşte ilk sözleri...
Erdoğan'ın o sözleri Cemal Enginyurt'u çileden çıkardı! Geçmişi hatırlattı ateş püskürdü
Erdoğan'ın o sözleri Cemal Enginyurt'u çileden çıkardı! Geçmişi hatırlattı ateş püskürdü
Çorum’da 150 balya ve 20 dönüm tarla yanarak küle döndü
Çorum’da 150 balya ve 20 dönüm tarla yanarak küle döndü