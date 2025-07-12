Erdoğan'ın o sözleri Cemal Enginyurt'u çileden çıkardı! Geçmişi hatırlattı ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Kızılcahamam kampında konuştu.

Erdoğan konuşmasında PKK'nın silah bırakma sürecine de değinerek, "AKP, MHP ve DEM" ittifakına dikkat çekti.

Erdoğan 'ortağız' dedi, Pervin Buldan inkar etti!

Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı'nın "Şimdi AK Parti, MHP, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik" sözlerini eleştirdi.

Seçim zamanı kendilerinin PKK ve DEM'le ittifak yapmakla suçlandığını belirten Enginyurt, Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'ın konuşmasını "Ne konuşmaydı be" sözleriyle tiye alan Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

"UTANDINIZ MI? UTANMAZSINIZ"

Ne konuşmaydı be!

Tarihi yeniden yazdı(!)

Ne dedi ne dedi?

Erdoğan: AK Parti, MHP, DEM Parti olarak beraber yürüme karar verdik dedi.

Müthiş üçlü..

Bir dönem bize HDP masanın altında.

Kandil arkalarında.

Apoyu serbest bırakacaklar diyenler.

UTANDINIZ MI?

UTANMAZSINIZ.