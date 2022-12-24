24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan'ın ödül verdiği isme Cübbeli Ahmet'ten 'FETÖ' tepkisi: Adamlar bukalemun gibi

Erdoğan'ın ödül verdiği isme Cübbeli Ahmet'ten 'FETÖ' tepkisi: Adamlar bukalemun gibi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Kültür Sanat Büyük Ödülü alan Hayrettin Karaman'ı hedef tahtasına oturttu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 01:50
Takip Et

Erdoğan'ın ödül verdiği isme Cübbeli Ahmet'ten 'FETÖ' tepkisi: Adamlar bukalemun gibi

Erdoğan'ın ödül verdiği isme Cübbeli Ahmet'ten 'FETÖ' tepkisi: Adamlar bukalemun gibi
+
Aa
-

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı videoda çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Cübbeli, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alan Hayrettin Karaman'a yüklendi.

"ADAMLAR BUKALEMUN GİBİ"

Karaman'ın FETÖ'cülerin düzenlediği Abant toplantılarına katıldığını hatırlatan Ünlü, şunları söyledi:

"Adamlar bukalemun gibi. Hayrettin Karaman Abant toplantılarının başındaydı. Orada polemik diye diyalog kitapları yazıldı. Adam sordu, Yahudi olup kafir olmayan var mıdır? Dedi ‘Bakara Suresi'nin şu ayetine göre, Allah'a iman, ahirete iman var. Müslüman da olsa Yahudi de olsa kafir değildir’ dedi.''

KARAMAN'IN ESERİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Hayrettin Karaman'ın "Polemik değil, diyalog" adlı eserinde Yahudi ve Hristiyanların da Cennet'e girebileceğini yazması üzerine Ahmet Mahmut Ünlü tarafından fasık olarak nitelendirilmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tepkim var
24.12.2022 02:50
Sahte doktor sağlıkta yoğun bakımdaki savunmasız baygın hastaya darp. kazıkçı zincir marketler. Sahte sağlıksız gıda üreten satanlar. Haberlerde gördük. cezası ne neden ağır değil. Tepki yokmu.??  
 
MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
24.12.2022 02:50
AKP ve çevresi İslam'ın arkasına gizlenip dünyadaki pisliğin ve günahın her türlüsüne abanmış.Onları görenler de müslüman zannedip dininden uzaklaşıyor tabi.Kamera olmayan yerde namaz kılmazsa böyle  
 
Tepki nerde
24.12.2022 02:45
Cübbeliye laf edene kadar. Fırsatçı sıtokcu zamcı tekelleşmiş zincir marketler neden hala kapatılmıyor. Tarım markette ucuz hiç değil. Yoğun bakımdaki hastaya şiddet yapan sağlıkçılara sahte doktor ee  
 
TÜM YORUMLAR (14)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
1
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
2
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
3
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
4
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
﻿Benzine zam
5
﻿Benzine zam
﻿Benzine zam
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
6
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
7
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
﻿Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Yaba ve keserle saldırdılar
﻿Yaba ve keserle saldırdılar
﻿Yaba ve keserle saldırdılar
﻿Nevşehir'de minibüsle otomobil çarpıştı
﻿Nevşehir'de minibüsle otomobil çarpıştı
﻿Nevşehir'de minibüsle otomobil çarpıştı
﻿Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 28. yılı
﻿Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 28. yılı
﻿Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 28. yılı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.