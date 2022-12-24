Erdoğan'ın ödül verdiği isme Cübbeli Ahmet'ten 'FETÖ' tepkisi: Adamlar bukalemun gibi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı videoda çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Cübbeli, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alan Hayrettin Karaman'a yüklendi.

"ADAMLAR BUKALEMUN GİBİ"

Karaman'ın FETÖ'cülerin düzenlediği Abant toplantılarına katıldığını hatırlatan Ünlü, şunları söyledi:

"Adamlar bukalemun gibi. Hayrettin Karaman Abant toplantılarının başındaydı. Orada polemik diye diyalog kitapları yazıldı. Adam sordu, Yahudi olup kafir olmayan var mıdır? Dedi ‘Bakara Suresi'nin şu ayetine göre, Allah'a iman, ahirete iman var. Müslüman da olsa Yahudi de olsa kafir değildir’ dedi.''

KARAMAN'IN ESERİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Hayrettin Karaman'ın "Polemik değil, diyalog" adlı eserinde Yahudi ve Hristiyanların da Cennet'e girebileceğini yazması üzerine Ahmet Mahmut Ünlü tarafından fasık olarak nitelendirilmişti.