Erdoğan’ın onayıyla NATO’ya giren Finlandiya’nın bakanı Türkleri maymun ilan etti

Finlandiya Maliye Bakanı’nın geçmişte kullandığı ırkçı ve hadsiz ifadeler tepkilere neden olurken Türk vatandaşları için kullandığı sözler gündem oldu.

Erdoğan’ın onayıyla NATO’ya giren Finlandiya’nın bakanı Türkleri maymun ilan etti

NATO’ya üyeliği Erdoğan tarafından desteklenen Finlandiya’nın Maliye Bakanı Riikka Purra’nın geçmişte söylediği ırkçı sözler ortaya çıkarken, Bakan özür dilemek zorunda kaldı.

'TÜRK MAYMUNLAR'

Geçmiş dönemde yazdığı bir yazıda, trende karşılaştığı bir grup genç göçmen için, “Bana bir silah verseler, trende cesetler olurdu, görürdünüz” dediği ortaya çıkan Bakan’ın bir başka yazısında ise Somalili ve Türk göçmenleri hedef aldığı görüldü. Bakan’ın “Türk maymunlar” ifadesini kullandığı belirtildi.

Bakan’ın, Riikka adıyla yazdığı bir başka yazıda ise, “Bugün Helsinki'de dilenci ve siyah çocuklara tükürmek isteyen kimse var mı” diye soruyor. Purra 15 yıl önceki bu ifadelerini ‘aptalca' olarak tanımladı ve kırdığı kişilerden özür dilediğini söyledi. Twitter hesabından da açıklama yapan Purra, “Ben mükemmel bir insan değilim, hatalar yaptım” ifadelerini kullandı.

'IRKÇILIĞIN HİÇBİR TÜRÜNÜ ONAYLAMIYORUM'

Aşırı sağcı siyasetçi, haber ilk medyaya yansıdığında ifadelerin ona ait olduğunu kabul eden bir açıklama yapmamıştı. İfadeleri kullandığını dün kabul eden Purra, 31 yaşında kullandığı ırkçı sözler için “Şiddetin, ayrımcılığın ve ırkçılığın hiçbir türünü onaylamıyorum” dedi. 46 yaşındaki isim, 'şimdiki aklıyla' böyle şeyler yazmayacağını da söyledi.

Öte yandan, Riika Purra’nın ırkçı geçmişi, Finlandiya’nın yeni kurulan hükümetinin gördüğü ilk benzer olay değil. Haziran ayında Purra’nın partisinden Vilhelm Junnila, 2018’deki bir konuşmasında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler’e yaptığı atıflar nedeniyle ekonomi bakanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı. Ulusal Koalisyon Partisi’nden Başbakan Petteri Orpo liderliğinde kurulan dört partili koalisyon, Finlandiya halkına sıkı göç politikaları izleme vaat etmişti.

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