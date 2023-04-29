Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası ilk programı belli oldu

Geçtiğimiz Salı katıldığı canlı yayında rahatsızlandığı için programları iptal edilen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Bugün saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'e katılacak olan Erdoğan, daha sonra saat 13.00'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

RAHATSIZLIK SONRASI İLK MİTİNG İZMİR'DE

Rahatsızlığı sonrası ilk mitingini 15.30'da İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirecek olan Erdoğan, İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nin de açılışını yapacak.