İmamoğlu'na verilen cezaları Reuters böyle duyurdu: Erdoğan'ın rakibine siyasi yasak ve hapis cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyaset yasağı cezası kamuoyundan büyük tepki çekti.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters da olayı manşetine taşıdı.
Reuters'ın haber başlığı ise epey manidardı.
İngiliz basın kuruluşu, İmamoğlu hakkında verilen cezaları dünyaya, "Türk mahkemesi Erdoğan'ın rakibine siyasi yasakla hapis cezası verdi" başlığı ile duyurdu.
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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