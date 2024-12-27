Erdoğan'ın sağ kolu Binali Yıldırım en beğendiği CHP'li Başkan'ı açıkladı

Eski Başbakan AKP'li Binalı Yıldırım, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 70. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katıldı.Törende konuşma yapan Yıldırım, kendisi de gemi mühendisi olan CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı hatırlattı.

"MESLEKTAŞLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Meslektaşlarının önemli noktalara geldiğini vurgulayan Binali Yıldırım, "Gemi mühendisleri meslektaşlarımız, sadece meslekte başarılı olmadılar. Aynı zamanda meslek dışı birçok alanda da başarıdan başarıya koştular. Meslektaşlarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANI DA MESLEKTAŞIMIZ"

Yıldırım, konuşmasında Dedetaş'ın mesleğini hatırlatarak "Güzel Üsküdarımızın belediye başkanı da meslektaşımız" ifadelerini kullandı.