Erdoğan'ın sağ kolu: Müjdeler bekliyoruz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın sağ kolu: Müjdeler bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası firmaların Türkiye'ye yatırım kararını açıkladığı döneme girildiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin gelmesini bekliyoruz." dedi.

"Müjdeler bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının açılışında konuştu.

Yılmaz, özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek, katma değeri yüksek yatırımı önceleyen yatırım teşvik sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların son aşamada olduğunu bildirdi.

2025-2027 yıllarını kapsayacak OVP için istişarelerine başladıklarını belirten Yılmaz "Bu ay boyunca farklı sektörlerden paydaşlarımızla görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

Yılmaz, enflasyonla mücadelenin en önemli politika hedeflerinden biri olduğunu belirterek "Bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 28 Eylül'de yapılacak Yatırım Danışma Konseyine yabancı yatırımcıları davet ettiklerinin açıkladı.

Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladığı bir döneme girildiğini belirten Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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